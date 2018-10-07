Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg, O Ses Türkiye'ye katılıp muhteşem bir performans sergiledi. Başarılı yarışmacı daha sonra Hadise'nin takımında yer aldı. 27 yaşındaki futbolcu Loret Sadiku da eşi şarkı söylerken kızıyla birlikte kuliste hazır bulundu. Bu gelişmenin ardından hem Loret Sadiku hem de eşi Michaela Osberg magazin dünyasının gündemine oturdu.

Michaela Osberg müziğe başlama hikayesini ise şöyle anlattı:

"Hep şarkı söyledim ama müziği annem hastayken buldum. 2-3 ay boyunca hastanedeydi. Babam o dönemde evde birçok parti verdi. O zaman çok müzik dinledim ve söylemeye başladım. Sanırım 8 yaşlarındaydım. Annem büyük bir savaş verdi ve ayağa kalktı"

MICHAELA OSBERG KİMDİR?

Michaela Osberg, Ben bir numarayım adından İsveç'te 2010 yılında bir show programına katıldı. Hemen ardından TV4 ekranlarında yayınlanan Benim İdolum programına katılarak dikkat çekti. Eşi ülkemizde Kasımpaşa'da forma giyen Loret Sadiku'dur. 24 yaşındaki Michaela Osberg, 2 çocuk annesi.

LORENT SADİKU KİMDİR?

Loret Sadıku, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Kosovalı futbolcudur. Loret Sadıku 1991 yılında Kosova'da dünyaya geldi. 8 yaşındayken Kosova'dan İsveç'e gelen Sadiku'nun ailesi Kosova'daki savaştan dolayı kaçmak zorunda kaldı.

Loret Sadiku, futbol kariyerine ilk olarak 2002 yılında Hanger’in alt yapısında başladı. Bir sezon burada mücadele verdikten sonra 2003 yılında Varnamo Kulübü’nün alt yapısına transfer oldu. 5 sene boyunca burada alt yapı kademelerinin genelinde mücadele verdikten sonra 2009 yılında performansının iyi olması sebebiyle A takıma yükseltildi. 3 sezon burada 71 maçta forma giyip 2 gol attıktan sonra gösterdiği oyun ile dikkatleri üzerine çekti ve 2012 yılında ligin bir başka ekibi Helsinborgs’a transfer oldu.

İlk maçında İsveç Süper Kupası’nı kazanma sevincini yaşadı ve 2012-2013 sezonuna etkili bir giriş yapma fırsatını yaşadı. Sezon boyunca 27 maça çıkıp bir gol atma başarısı gösteren Kosovalı futbolcu, ikinci sezonunda performansını arttırdı ve 31 maça çıkıp 3 gol attı.

2014-2015 sezonuna Helsinborgs takımı ile başlasa da, ilk devrenin sonunda Süper Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu ile anlaştı. Yarım sezon forma giydiği Mersin’de 32 maça çıkıp 2 gol attı ve takımda değerli futbolcular arasında gösterildi. Loret Sadiku, 2015-2016 sezonuna da Mersin İdmanyurdu’nun forması altın giydi.

Loret Sadiku’nun Milli Takım Kariyeri

Loret Sadiku, milli formayı kariyerinde iki farklı takımda giydi ve bunlardan ilki 2012 yılında İsveç U-21 takımında gerçekleşti. Burada 3 maçta forma giydi ve 2013 yılında Kosova Milli Takımı’ndan teklif aldı. Milli takım tercihini bu şekilde değerlendiren Loret Sadiku, kariyeri boyunca Kosova Milli Takımı ile 2 maçta sahne aldı.