Futbol Loris Karius Union Berlin'de

Loris Karius Union Berlin'de

Futbol

Loris Karius Union Berlin'de

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Alman kaleci Loris Karius'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

28 Eylül 2020, Pazartesi 19:11 Son Güncelleme:
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin'den yapılan açıklamada, Alman kaleci Loris Karius'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Liverpool ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi. İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Karius, "Berlin'de kariyerim için yeni bir fırsat yakaladığım ve yeniden Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle eleştirilmişti.

AA


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