Yemek Lorlu kurabiye tarifi ve yapılışı: Lorlu kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Lorlu kurabiye tarifi ve yapılışı: Lorlu kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Lorlu kurabiye tarifi ve yapılışı: Lorlu kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yumuşaklığını uzun süre koruyan lorlu kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Peynir sevenler lorlu kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Enfes lezzeti ve iştah kabartan görüntüsüyle lorlu kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

10 Mart 2021, Çarşamba 13:08 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz lorlu kurabiye tarifi, yumuşaklığını uzun süre koruyan bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için lorlu kurabiye tarifi arıyor ya da lorlu kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Lorlu kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

LORLU KURABİYE TARİFİ

Lorlu kurabiye malzemeleri

  • 250 gram tuzsuz lor peyniri
  • Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker
  • 125 gram tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
  • 2,5 su bardağı un
  • Yarım paket kabartma tozu

Lorlu kurabiye yapılışı

Kullanacağınız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Derin bir yoğurma kabında tuzsuz lor peyniri ve toz şekeri karıştırın. Toz şekerin taneleri tamamen kaybolana kadar elinizle yoğurun. Yumuşak bir kıvam alacaktır. Tereyağı, yumurta ve rendelenmiş limon kabuğunu da yoğurma kabına ilave ederek karıştırmaya devam edin. Kabartma tozu ve unu eleyip azar azar karışıma ilave edin. Yumuşak ve hafif pütürlü bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Kurabiye hamurunuzun üzerine hafif nemli bir bez örtün. Bu şekilde 10 dakika kadar dinlendirin. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları yuvarlayıp şekillendirin. Şekillendirdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında, rengi hafif koyulaşana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Pişen kurabiyeleri servis etmeden önce bir süre dinlendirin.

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