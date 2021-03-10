Tadını çok seveceğiniz lorlu kurabiye tarifi, yumuşaklığını uzun süre koruyan bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için lorlu kurabiye tarifi arıyor ya da lorlu kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Lorlu kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

LORLU KURABİYE TARİFİ

Lorlu kurabiye malzemeleri

250 gram tuzsuz lor peyniri

Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker

125 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

2,5 su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

Lorlu kurabiye yapılışı

Kullanacağınız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Derin bir yoğurma kabında tuzsuz lor peyniri ve toz şekeri karıştırın. Toz şekerin taneleri tamamen kaybolana kadar elinizle yoğurun. Yumuşak bir kıvam alacaktır. Tereyağı, yumurta ve rendelenmiş limon kabuğunu da yoğurma kabına ilave ederek karıştırmaya devam edin. Kabartma tozu ve unu eleyip azar azar karışıma ilave edin. Yumuşak ve hafif pütürlü bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Kurabiye hamurunuzun üzerine hafif nemli bir bez örtün. Bu şekilde 10 dakika kadar dinlendirin. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları yuvarlayıp şekillendirin. Şekillendirdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında, rengi hafif koyulaşana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Pişen kurabiyeleri servis etmeden önce bir süre dinlendirin.



