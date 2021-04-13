Yemek Lorlu omlet tarifi

Lorlu omlet tarifi

Yemek

Lorlu omlet tarifi

Omlet kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasındadır. Ramazan ayında tok tutmasıyla meşhur olan yumurtadan güzel bir lorlu omlet hazırlamaya ne dersiniz? İşte tok tutan lorlu omlet tarifimiz...

13 Nisan 2021, Salı 12:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MALZEMELER:

1yumurta+1yumurta akı

1yemek kaşığı lor peynir

Yarımdemet dereotu

2adet rendelenmişdomates

1tatlı kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI: 

Yumurtaları çırparak içine lor peyniri ve ince kıyılmış dereotunu ilave edin. Domatesleri ilave edin. Suyunu çekip püreleşene kadar pişirin. Ardından çırpılmış malzemeleri ekleyip arkalı önlü pişirin. Sahur içinideal bir tariftir.




Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Soğuk kuzeyin sıcak şehri: Kopenhag
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Önünde şapka çıkardığım 'Hayata Sarıl Lokantası'nın ilham veren hikayesi
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ramazanda sağlıklı beslenme rehberi:Pideyi abartırsanız kilo almanız kaçınılmaz