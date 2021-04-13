Lorlu omlet tarifi
Omlet kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasındadır. Ramazan ayında tok tutmasıyla meşhur olan yumurtadan güzel bir lorlu omlet hazırlamaya ne dersiniz? İşte tok tutan lorlu omlet tarifimiz...
13 Nisan 2021, Salı 12:42 Son Güncelleme:
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MALZEMELER:
1yumurta+1yumurta akı
1yemek kaşığı lor peynir
Yarımdemet dereotu
2adet rendelenmişdomates
1tatlı kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI:
Yumurtaları çırparak içine lor peyniri ve ince kıyılmış dereotunu ilave edin. Domatesleri ilave edin. Suyunu çekip püreleşene kadar pişirin. Ardından çırpılmış malzemeleri ekleyip arkalı önlü pişirin. Sahur içinideal bir tariftir.