Lorlu omlet tarifi

MALZEMELER:

1yumurta+1yumurta akı

1yemek kaşığı lor peynir

Yarımdemet dereotu

2adet rendelenmişdomates

1tatlı kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI:

Yumurtaları çırparak içine lor peyniri ve ince kıyılmış dereotunu ilave edin. Domatesleri ilave edin. Suyunu çekip püreleşene kadar pişirin. Ardından çırpılmış malzemeleri ekleyip arkalı önlü pişirin. Sahur içinideal bir tariftir.











