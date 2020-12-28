NBA'de Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers ile karşı karşıya gelirken bu karşılaşma, görülmemiş bir ilk yarı skoruna sahne oldu. Dallas Mavericks, karşılaşmada ilk yarıyı 77-27'lik skorla önde tamamladı. Yakalanan 50 sayılık fark, NBA tarihinde bir devrede elde edilen en yüksek fark oldu. Clippers'ın 24 dakikada sadece 27 sayı atabilmesi de şaşırttı.