NBA'de Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers ile karşı karşıya gelirken bu karşılaşma, görülmemiş bir ilk yarı skoruna sahne oldu. Dallas Mavericks, karşılaşmada ilk yarıyı 77-27'lik skorla önde tamamladı. Yakalanan 50 sayılık fark, NBA tarihinde bir devrede elde edilen en yüksek fark oldu. Clippers'ın 24 dakikada sadece 27 sayı atabilmesi de şaşırttı.
Basketbol Los Angeles Clippers tarihin en kötü NBA rekorlarından birini kırdı
Dallas Mavericks'in 50 sayı farkla kırdığı rekor, daha önce Golden State Warriors'a aitti. Warriors, 1991'de Sacramento Kings karşısında ilk yarıyı 47 sayı farkla 88-41 önde tamamlamıştı.
Dallas Mavericks, güçlü rakibine karşı ilk yarıda yakaladığı farkı maç sonunda 51 sayıya çıkardı ve karşılaşmadan 124-73'lük galibiyetle ayrıldı.
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