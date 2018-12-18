  • Haberler
  • Futbol
  • Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'de İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı

18 Aralık 2018, Salı 23:05
A A
Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Los Angeles Galaxy Kulübü, Ibrahimovic'in sözleşmesinin yenilendiğini ve 37 yaşındaki futbolcunun 2019 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurdu.

27 MAÇTA 22 GOL ATTI

Kariyeri boyunca Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United'da görev yapan Ibrahimovic, bu yıl Los Angeles Galaxy'ye transfer olmuştu.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'de çıktığı 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti. 

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.