NBA'da sabaha karşı oynanan Lakers, Warriors maçını Los Angeles Lakers 120-96 kazandı. Maça Anthony Davis'ten yoksun çıkan Lakers'ta 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

LeBron James 23 sayı, Kyle Kuzma 22 sayı, JaVale McGee 18 sayı 17 ribaund, Dwight Howard 25 sayı ve Quinn Cook 10 sayı attı.

Warriors ise Klay Thompson ve Stephen Curry'den yoksun çıktığı maçta oldukça kötü bir performans sergiledi. Lakers maçında Warriors'tan D'Angelo Russell 21 sayı, Eric Paschall 15 sayı ve Dreymond Green 10 sayı attı.





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Maçın ilk çeyreğinden itibaren fark yiyen ve karşılaşmanın hiçbir bölümünde Lakers'ı yakalayamayan Warriors, sezon başında sakatlanan yıldızlarının yokluğunu çok fazla hissediyor. Hem Thompson hem de Curry uzun süredir sakatlıklarından ötürü takımdan uzaklar. Curry, "Tamamen hazır olmayı bekliyorum. Ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum. İlkbaharın başlarında olacağını umuyorum. Bu tamamen rehabilitasyon sürecime bağlı. Açıkçası şimdiye kadar hiçbir yerimi kırmamıştım. Elimden de hiç sakatlanmamıştım" diyerek ilkbaharın başında dönmeyi umduğunu söylemişti.





Thompson ise neredeyse sezon sonuna kadar forma giyemeyecek. En iyi ihtimalle play-off takviminin başlarında iyileşecek.