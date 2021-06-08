Türkiye Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı

Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı

Türkiye

Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı

Bursa'da arkadaşları ile birlikte parkta oturan lösemi hastası Emir Şahin, bir grup genç ile aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklandı. Şahin, hastanede tedaviye alındı. Polis kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

08 Haziran 2021, Salı 08:59 Son Güncelleme:
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Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta arkadaşlarıyla oturan lösemi hastası Emir Şahin ile kimliği belirsiz 4 kişi arasında 'yan bakma' tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şüpheliler Şahin'i sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Parkta arkadaşıyla dolaşan bir hemşire yaralıya ilk müdahale yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emir Şahin'i Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Görgü tanıklarından bir kadın, şüphelilerin alkollü olduğunu olaydan önce arkadaşıyla oturduğu sırada kendilerini de rahatsız ettiğini söyledi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet İNAN - DHA


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