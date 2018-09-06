Adana'da 5 yıl önce Levent Karadağ'a halsizlik, mide bulantısı ve böbrek ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi kondu. O günden sonra Levent Karadağ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakütesi Balcalı Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi görmeye başladı. Ancak yapılan tüm tedavilere rağmen Levent Karadağ’ın durumu kötüleşti. İşten çıkan ve ailesine bakamayacak duruma gelen Levent Karadağ’a devlet 3 aydan 3’a bin 50 lira engelli maaşı, ona bakan eşine ise bin 20 lira evde bakım ücreti bağladı.

24 SAAT OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLI

İlaçların birçoğu SGK tarafından karşılanmadığı için evde bakım ücreti Levent Karadağ’ın ilaçlarına verilmeye başlandı. Hatta alınan ilaçlar çok fazla olduğundan maaş bile ilaçları almaya yetmemeye başladı. Tuba Karadağ bir süre sonra eşinde solunum yetmezliği de başlayınca SGK karşılamadığı için kendi cebinden oksijen makinesi aldı. Durumu gittikçe kötüleşen Levent Karadağ şimdi 24 saat oksijen makinesine bağlı baygın bir şekilde evde yatıyor. Levent Karadağ hiç kendine gelemediği için aile ne yapacağını bilemiyor. Ayrıca Karadağ ailesinin kızı kronik anemi, oğulları ise epilepsi hastası.

'NE OLUR BİZE YARDIM EDİN'

Tuba Karadağ her şeyle tek başına mücadele ettiğini belirterek, "Bazı ilaçları yurt dışından geliyor. Bayramın 1’inci gününden bu yana ağrıları daha da artmaya başladı. Kendi doktoruna götürdük, kan değerlerinin çok yüksek olmasından dolayı elimize bir kağıt verdi ve acil ya da normal servisten yatması gerektiğini söyledi. Biz de Balcalı Hastanesine götürdük, ne yoğun bakım ne de serviste yer vardı. Şehir hastanesine gitmemizi söylediler. Şehir hastanesine götürdük, oraya da zorla aldılar. 1 gece yoğun bakımda, 2 gün de serviste kaldı. Sonrasında omurilikten sıvı alınması gerektiğini belirtip kendi doktoruna götürmemizi isteyerek hiçbir ilaç vermeden taburcu ettiler. Kendi doktoruna götürdük, hastanede yer olmadığı için bilinci kapalı şekilde bizi taburcu etti. Oradan çıkıp özel bir hastaneye gittik, orası da özel olduğu için bir miktar para yatırmamız gerekiyormuş. Bizde de olmayınca sedyeyle kapının dışına bıraktılar. Eve geldik, gece eşim fenalaştı. Hemen solunum cihazına bağladık. 5 yıldır bu şekilde tedavi görüyor ama 1 aydan bu yana daha da ağırlaştı" dedi.

'ARTIK KARŞILAYAMIYORUM'

Eşinin çok fazla ilaç kullandığına dikkat çeken Tuba Karadağ şöyle devam etti: "Solunum yetmezliği, psikiyatri ve kendi hastalığının ilaçlarını kullanıyoruz, hatta çoğu ilacı dışarıdan ücretli alıyorum. Devletin verdiği maaşla geçiniyorum. Şu an kullandığı solunum cihazının yarısını ödemiştim, geri kalanını da gelen maaşlarla tamamlayıp o şekilde borcunu bitirdik. Solunum yetmezliğinden dolayı sürekli çalıştırmak zorundayız. Kızımda anemi hastalığı var, oğlum ise epilepsi hastası. Hem eşim hem de çocuklarım hasta, çok zorlanıyorum ama mücadele etmeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum bize sahip çıksın. Evimizin kirası 300 lira. Ayrıca elektrik, su ve çocukların okul masrafları da var, artık karşılayamıyorum."

İHA



