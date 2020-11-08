2-8 Kasım, Lösemili Çocuklar Haftası’ndayız. Bu konunun ne kadar bilincindeyiz? Bilanço nedir?

Çok değil bundan 25 sene önce, Türk filmlerinin amansız hastalığı lösemiye yakalanan çocuklarımızın hemen hepsini kaybediyorduk. Bugün ise LÖSEV’in hastanesinde tamamen iyileşme oranı yüzde 92’ye ulaştı. Hatta yüzde 100 başarı için çalışıyoruz. Türkiye ortalaması yüzde 75’lerde…

Ne değişti?

İlaçlar hemen hemen aynı, protokollerde olağan dışı bir uygulama yok. Yalnızca lösemili çocuğa bakış açısı değişti. Lösemili çocuklar, ileri teknolojiyle tedavi kadar, yeterli ve sağlıklı beslenme, hijyen ve yüksek moral koşullarını sağlayan hastanelerde tedavi edilmelidir.

Ne yazık ki bu koşulları sağlayamamalarına rağmen lösemili çocukları tedavi etmeyi sürdüren hastanelerimiz var. Lösemili çocuk hasta sayısı artıyor. Ama daha önemlisi löseminin görülme yaşı 1 yaşın altına düştü hatta yeni doğan bebeklerde de görülmeye başladı.

TÜRKİYE’DE HER YIL 2000 YENİ LÖSEMİLİ ÇOCUK VAKASI ÇIKIYOR

Peki LÖSEV, farkındalık için ne yapıyor?

LÖSEV’i kurma amacımız lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanı sıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.

Türkiye’de her yıl 2000 yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor. Bu durum bazen dar bütçeli ailelerde, ebeveyni, lösemili çocuk ile diğer çocukları arasında seçim yapmaya kadar zorluyor. Bu sebeple vakfımız gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve bu vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

LÖSEV, hedeflerinin ne kadarını gerçekleştirebildi?

1990’lı yıllarda, bütün lösemili çocukları kaybediyorduk. Halbuki bu kader olmamalıydı. “Bir şeyler yapmalıyız ve çocukları kurtarmalıyız” diyerek kendi cebimizden koyduğumuz para ile LÖSEV’i kurduk. Bugün LÖSEV, ülkemizin en güvenilen ve umut vadeden kuruluşu oldu.

2000 yılında Türkiye’nin ilk ve tek Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE’yi, 2008 yılında lösemili çocukların ücretsiz kolej eğitimi alabilecekleri Lösemili Çocuklar Okulu’nu, 2010 yılında ise tedavileri için Ankara dışından gelen ailelerimizin tedavi esnasında uzun veya kısa dönem konaklayabilmeleri için Lösemili Çocuklar Köyü’nü hayata geçirdik. Tüm Türkiye’yi lösemi, kanser ve korunma yolları konularında bilinçlendirdik.

Başka ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?

LÖSEV’in ‘Sosyal Hizmetler Departmanı’, Ankara merkez olmak üzere sekiz bölgemizde görev yapıyor ve sosyal hizmetler uzmanları ile sosyologlar, yalnızca lösemili çocuklar ve yetişkin kanser hastaları için çalışıyor. Bu bölüm, her hastamızın sağlık kurulu raporlarından, güncel ev halkı bilgilerine, ekonomik durumlarından ihtiyaçlarına kadar tüm bilgileri içeren dosyaları hazırlıyor. Sosyal hizmetler uzmanlarımız ise ailelerimiz ve çocuklarımız ile tek tek iletişim kurarak tespit ettikleri sorunlara derhal çözüm getiriyor.

LÖSEMİ BULAŞMAZ İYİLİK BULAŞIR

‘Her çocuk bir kahraman’ kampanyası hakkında bilgi verir misiniz?

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, LÖSEV tarafından tüm çocuklara armağan edilmiş ulusal bir hafta olarak kabul edilip, belirli günler ve haftalar listesinde yer almıştır. 8 Kasım LÖSEV’in kuruluş günüdür ve bu yıl LÖSEV 22 yaşını dolduruyor. 2-8 Kasım’da amacımız tüm Türkiye’de farkındalık çalışmaları yapmak, lösemi hastalığının tedavi edilebilen aynı zamanda da önlenebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekmektir.

Ve löseminin değil, iyiliğin bulaştığını hatırlatmak istiyoruz. Her çocuğun bir kahramana ihtiyacı vardır. LÖSEV olarak, mücadelelerinde ellerinden tuttuğumuz binlerce çocuğumuza sesleniyoruz ki asıl kahraman sizsiniz... 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda onların yanında olup, #LÖSEVdeHerÇocukKahraman etiketli paylaşımlar yaparak lösemiyle mücadelede farkındalık oluşturulmasına halkımızdan da destek bekliyoruz.

COVİD-19’DAN EN ÇOK ETKİLENEN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZ VE KANSER HASTALARIMIZ OLDU

Lösemili çocukları, COVİD-19 salgını nasıl etkiledi?

En çok etkilenenler ne yazık ki lösemili çocuklarımız ve kanser hastalarımız oldu. Tedavilerini almak için hastanelere gitmekten çekinen, yollarda toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan, polikliniklerde kalabalık ortamlarda bekleyen, genel hastanelerde Covid-19 teşhisi almış hastalarla ve personelle iç içe kalan hastalarımız hayati riskler yaşıyor.

Kendisinde kanser belirtilerini örneğin memesinde bir kitle ya da idrarında kan fark eden kişiler hastaneye, doktora gitmekten çekiniyor. Tedavileri aksayan, teşhis konulamayan veya hastanelerde Covid-19 virüsü kapan bütün lösemili çocuklarımız ile kanser hastalarımızın hayatı tehlikede. Bu konuda hepimizin, yüksek hassasiyet göstermesi gerekiyor.