Loto talihsizliği! 4 yıl aynı numaralara oynamıştı

Terry Davies (44) ve nişanlısı Samantha Eves (50), İngiltere’de yaşarken 4 yıl boyunca her hafta 32, 33, 35, 44, 47 ve +3 numaralarıyla loto oynuyordu. Fakat 6 hafta önce İrlanda Wexford’a taşınınca İngiltere’deki lotoyu oynama şansları kalmadı. Terry Davies’in kabusu gerçek oldu ve sürekli oynadığı numaralar bu hafta büyük ikramiyeyi kazandı. İkramiye miktarı 4.3 milyon euro’ydu (66.8 milyon lira). Ancak nişanlı çift, lotoyu oynayamadıkları için hiçbir şey alamadı.

EN BÜYÜK KABUSU

Terry Davies en büyük kabusunun gerçek olduğunu söylerken Samantha Eves de çıkan numaralara inanamadığını belirtti.