Dünya Loto talihsizliği! 4 yıl aynı numaralara oynamıştı

Loto talihsizliği! 4 yıl aynı numaralara oynamıştı

Dünya

Loto talihsizliği! 4 yıl aynı numaralara oynamıştı

4 yıl boyunca aynı numaralarla loto oynayan Terry Davies-Samantha Eves çifti 6 hafta önce bu alışkanlığından vazgeçmişti. Çiftin sürekli oynadığı numaralar bu hafta 4.3 milyon euro kazandı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 07:18 Son Güncelleme:
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Terry Davies (44) ve nişanlısı Samantha Eves (50), İngiltere’de yaşarken 4 yıl boyunca her hafta 32, 33, 35, 44, 47 ve +3 numaralarıyla loto oynuyordu. Fakat 6 hafta önce İrlanda Wexford’a taşınınca İngiltere’deki lotoyu oynama şansları kalmadı. Terry Davies’in kabusu gerçek oldu ve sürekli oynadığı numaralar bu hafta büyük ikramiyeyi kazandı. İkramiye miktarı 4.3 milyon euro’ydu (66.8 milyon lira). Ancak nişanlı çift, lotoyu oynayamadıkları için hiçbir şey alamadı.

EN BÜYÜK KABUSU

Terry Davies en büyük kabusunun gerçek olduğunu söylerken Samantha Eves de çıkan numaralara inanamadığını belirtti.

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