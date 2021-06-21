Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Bir dönem podyum dünyasında fırtınalar estiren model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss, ünlü bir futbolcuyu ifşa etti.

'DEFALARCA MESAJ GÖNDERDİ'

Jamie Laing'in podcast yayınına konuk olan Moss, kendisine yöneltilen "Hangi ünlü kişi sizinle direkt mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalıştı?" sorusuna "Dele Alli" diyerek yanıt verdi.

'BU GERÇEKTEN KABALIK'

23 yaşındaki Moss, Dele Alli'nin üç kez mesaj attığını ancak kendisinin yanıt vermediğini belirtti. Moss, Alli'nin yazmaya devam ettiğini ve sonunda da "Bu gerçekten kabalık" diyerek, eleştiride bulunduğunu da söyledi.

SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

25 yaşındaki Dele Alli, uzun süre model Ruby Mae ile birlikte oldu. Geçen şubat ayında ondan ayrıldıktan sonra da geçen ay, Manchester City'nin patronu Pep Guardiola'nın kızı Maria ile bir barda samimi şekilde görüntülendi.

Öte yandan geçtiğimiz mart ayında Lottie Moss'un yarı çıplak pozları, ayda 14 sterline üye olunan bir sitede yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Kate Moss'un soyadı ve onun da desteğiyle podyum dünyasında hızlı adımlarla yükselen genç model, bazı paylaşımlarında takipçilerini, kendisinin de fotoğraflarının bulunduğu bu üyelikle görülebilen siteye davet ediyor.

FOTOĞRAFLARI GÖRMEK İÇİN PARALI ÜYELİK GEREKİYOR

Lottie Moss'un üstsüz ya da yarı çıplak pozlarını görmek isteyen üyelerin bunlar için 50 sterlin ödemesi gerekiyor.











