Lotus çiçeği nasıl yetişir? Evde nilüfer çiçeği (lotus çiçeği) bakımı nasıl yapılır?
Son zamanların gözdesi olan lotus çiçeği hemen hemen her takıda, tekstil ürünlerinde veya biblolarda karşımıza çıkmaya başladı. Lotus çiçeğinin zarif duruşu nedeniyle bizlerde canlı olarak evde bakma isteği uyandırıyor. Eğer lotus çiçeği bakıyorsanız ve lotus çiçeği nasıl bakılır merak ediyorsanız "lotus çiçeği nasıl yetişir, evde nilüfer çiçeği (lotus çiçeği) bakımı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
13 Şubat 2020, Perşembe 15:20 Son Güncelleme:
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Son dönemlerin en trend çiçekleri arasında yer alan lotus çiçeği oldukça zarif ve narin duruyor. Eğer lotus çiçeği bakıyorsanız ve lotus çiçeği nasıl bakılır merak ediyorsanız "lotus çiçeği nasıl yetişir, evde nilüfer çiçeği (lotus çiçeği) bakımı nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Evde nilüfer çiçeği (lotus çiçeği) nasıl bakılır?
- Nilüferin humus bakımından zengin toprak karışımı ile birlikte koyun veya keçi gübresi eklerseniz oldukça fazla verim alırsınız.
- Nilüfer tohumunu sivri olmayan bir cisim ile delmeyi deneyin. Bu işlemi yaparken dokuya zarar vermeyin.
- Bitkinizi toprağa koyduğunuzda 45 derecelik açıyı kapsayacak şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Ufak taşlarla üzerini örtebilirsiniz.
- Nilüfer çiçeği için orta derinlikte bir saksı tercih edin.
- Nilüfer (Lotus) çiçeğinin bakımında en önemlisi tohumun tamamen sulu yerde tutulması gerekmektedir.
- Filizlerin mutlaka suyun altında olduğundan emin olunuz. Filizler büyümeye başladığında bir avuç toprak atmanız gerekmektedir.