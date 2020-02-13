Son dönemlerin en trend çiçekleri arasında yer alan lotus çiçeği oldukça zarif ve narin duruyor. Eğer lotus çiçeği bakıyorsanız ve lotus çiçeği nasıl bakılır merak ediyorsanız "lotus çiçeği nasıl yetişir, evde nilüfer çiçeği (lotus çiçeği) bakımı nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Evde nilüfer çiçeği (lotus çiçeği) nasıl bakılır?