Louis Vuitton çantasını protez bacağa çevirdi

Leicester'dan 29 yaşındaki Sian Green-Lord, 2013 yılında tatil için New York'a geldikten kısa bir süre sonra, trafik kazası geçirdi. Moda tasarımı okuyan model, hemen hastaneye kaldırıldı ancak daha sonra bacağı kesildi. Protez bacak takılan Sian, moda tutkusundan vazgeçmedi. Sian, topuklu giyebilmek için protez bacağını Louis Vuitton marka çantayı kullanarak süsledi.





BBC'ye açıklama yapan Sian, 'Vintage bir Louis Vuitton çantam vardı. Aslında eski botlarımı bulmuştum ama ayaklarımın ona girmeyeceğini fark ettim' dedi.





Okullarda motivasyonel bir konuşmacı ve model olan Sian, yeni görünümünün ona özgüven verdiğini söylüyor. Yeni görünümünü Instagram hesabından da paylaşan Sian, diğer engelli insanlardan iyi mesajlar aldığını dile getiriyor.





Sian, aynı zamanda YouTube kanalından da videolar yayınlayarak bir engellinin hayatına dair bilgiler veriyor ve moda hakkında görüşlerini aktarıyor.





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