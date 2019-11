Geçtiğimiz sezon Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa çantalarını alamadıysanız üzülmeyin. Louis Vuitton Jeff Koons ile bir kere daha işbirliği yaparak Edouard Manet, Claude Monet, François Boucher, Paul Gauguin, Nicolas Poussin ve J.m.W Turner’ın sanat eserlerinin olduğu bir koleksiyon çıkarıyor.27 Ekim’de 150 Louis Vuitton mağazasında satışa sunulacak olan koleksiyon Monet’nin ‘Water Lilies’ ve Manet’nin ‘The Luncheon on the Grass’ gibi önemli eserlerini taşıyor. Bu yeni koleksiyon geçtiğimiz Nisan ayı satışa sunulan Yayoi Kusama, Takashi Murakami ve Richard Prince’in eserlerinin yer aldığı Masters koleksiyonun devamı olacak.Masters koleksiyonu Louvre müzesinde Mona Lisa eserinin önünde bir yemek ile kutlanırken yeni koleksiyon Dasha Zhukova’nın New York’taki stüdyosunda gerçekleşecek. Sanat eserlerini kolunuzda taşımanın zevkini sunan Jeff Koons ve Louis Vuitton, bu tasarım işbirliği ile ünlü eserleri yeni bir topluma tanıtmayı hedefliyor.