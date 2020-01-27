Louis Vuitton kablosuz kulaklık çıkardı

Fransız moda markası Louis Vuitton, teknolojiye el attı. Louis Vuitton Horizon Kablosuz Kulaklık, tasarımının yanı sıra, güçlü ses kalitesiyle de teknoloji devlerine meydan okuyor. Paslanmaz çelikten üretilen bir şarj kutusuyla satışa sunulan kulaklıkların şık olmasının yanı sıra, gürültü önleyici ve ortam dinleme modları da bulunuyor. Kulakların üzerinde altın renginde markanın logosu bulunuyor. Kablosuz kulaklıkların 5 farklı renk seçeneği var.









Silikon kulak uçları sayesinde Louis Vuitton, müşterilerine eşsiz bir müzik deneyimi vaat ediyor. Louis Vuitton'un internet sitesinde satışa sunulan kulaklıkların değeri 980 pound yani 7 bin 632 lira.









Tek bir şarjla klasik dinleme modunda 10 saate kadar pil ömrü var.

Kulaklıklar tek bir şarjla ortam dinleme veya aktif gürültü önleme modlarında 8 saate kadar dayanabiliyor. Ayrıca üzerindeki kontrol düğmeleri sayesinde sesli asistana hızlı erişim de sağlıyor.



