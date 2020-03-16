Louis Vuitton koronavirüse karşı el dezenfektanı üretecek

Fransız moda devi Louis Vuitton, ülke genelinde antibakteriyel ürünlerin eksikliğini gidermek için parfüm departmanlarında dezenfektan üretme kararı aldı. Markadan yapılan açıklamada, 'Bu ürünler sağlık otoritelerine ücretsiz olarak teslim edilecek. Louis Vuitton parfüm ve kozmetik markalarının üretim hatlarını pazartesiden itibaren büyük miktarlarda hidroalkolik jel üretmek için kullanacak' denildi. Parfüm departmanı normalde Christian Dior ve Givenchy gibi lüks markalar için parfüm ve makyaj malzemesi üretiyor.

Fransa'da şimdiye kadar 120 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Ülke, tahmini 165.000 kişiye bulaşan ve dünya çapında 6.000'den fazla kişiyi öldüren koronavirüsle mücadele etmek için restoranlarını, kafelerini ve marketlerini kapattı.

Öte yandan Louis Vuitton, koronavirüs salgını sonrası maske üretimine de el attı. Ancak bu maskeler cep yakan bir etiket fiyatına sahipti ve sadece aksesuar olarak kullanılabilir.







