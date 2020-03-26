Sosyal medyada ev hayatlarını paylaşanlar arasında gösteriş yarışı yaşanıyor. Fransız lüks Louis Vuitton markasının 280 bin liralık vizon kürkü ev bornozu olarak yok satıyor. Yüksek fiyat etiketine ve yüzde 100 vizondan hazırlanmış olmasına rağmen, corona virüs salgınının bile alışveriş yapanların lüks modaya olan iştahlarını etkilemesine izin vermediği görülüyor. Louis Vuitton'nun satışa sunduğu ev ürünleri arasında Brexit sonrası beraberliğe işaret eden bayrak temalı 183 bin liralık bir atkı da var.

Elbette evin bahçesi için düşünülen beyaz bahçe botları da var. Bahçe botlarının rengi bahçecilik için en uygun olmasa da, şu anda botların her numarası satılıyor.





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