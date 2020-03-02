Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmış kişilerin sayısı Avrupa'da artmaya devam ediyor. Gelen son dakika açıklamasında, İtalya’da yeni tip koronavirüsten(corona virüs) hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldiği belirtildi. Paris’teki tarihi Louvre Müzesi ise koronavirüs nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Son verilere göre Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Almanya'da 129, Fransa'da 100, İspanya’da 74, İngiltere'de 35, İsveç’te 22, Avusturya’da 14, Hollanda'da 10, Yunanistan'da 7'ye çıktı.

Paris’teki tarihi Louvre Müzesi koronavirüs nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Okul kapatıldı

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde bir öğretmende yeni tip koronavirüs tespit edilmesinden dolayı görev yaptığı okul 15 Mart’a kadar kapalı tutulacak. Ayrıca öğretmen ile birlikte okuldaki 70 öğrenci ile 30 öğretmen karantinaya alındı.

Ülkede 21 Şubat Cuma patlak veren koronavirüs vakaları, hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, hastalığın bulaştığı kişi sayısının bin 577'ye ulaştığını, ölü sayısının da düne göre 5 artarak 34’e yükseldiğini açıkladı. Sivil Savunma Genel Müdürü, 140 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, buna karşın şu ana kadar 83 kişinin ise iyileştiğini aktardı. Kovid-19’un ülkenin kuzeyinde Friuli-Venezia Giulia ve Piyemonte bölgelerinde de yayıldığı belirtildi.

984 vakayla ülkede en çok vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontona, bölgelerinde durumun kritik olduğunu belirterek, emekliye ayrılmış doktorları göreve çağırdı.

Lombardiya Bölgesi’nde okullar 8 Mart’a kadar tatil edilirken, bölgenin merkezi Milano’daki dünyaca ünlü Scala Operası'nda da etkinliklere bir hafta ara verildiği kaydedildi.

Uçuşlar durdu

Öte yandan American Airlines, koronavirüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü Milano'ya seferlerini 24 Nisan’a kadar durdurduğunu duyurdu. Şirketin bu kararı, dünkü AA198 sefer sayılı New York JFK-Milano seferini yapacak mürettebatın, uçmayı reddetmesinin ardından geldi.

Ayrıca Kovid-19 salgını nedeni ile nedeniyle Leonardo da Vinci müzesi geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

AA

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