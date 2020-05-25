Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün haberine göre corona virüs salgını yüzünden kapanan Louvre Müzesi’nin, 12 Mart-22 Mayıs arasında sanal ortamda ziyaret edenlerin önemli bir kısmını ABD vatandaşları oluşturdu. Louvre Müzesi'ni, geçen yıl aynı tarihte 14,1 milyon turist canlı olarak ziyaret etme imkanına sahip olmuştu.

Amerikalıların ardından müzeyi sanal ortamda en çok ziyaret edenler sıralamasında Çinliler ikinci sırada yer alıyor. Bu tarihlerde müzeyi sanal ortamda gezenlerin yüzde 16’sını ise Fransızlar oluşturuyor. Müzenin resmi sitesindeki hesabına üye olanların sayısı 9 milyona ulaşırken, Instagram hesabına abone olanların sayısı ise 4 milyonu geçti.

Louvre Müzesi, YouVisit internet sitesinden online gezilebiliyor.



