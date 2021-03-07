'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı

New York’ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Elazığ’dan tepki geldi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentteki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi. LED reklam panolarında yer alan "Love Erdoğan" görselleri Elazığ halkının beğenisini topladı. FETÖ mensubu bir grup tarafından New York’taki Times Meydanı’na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

ORDU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kentte bulunan LED ekranlara ’Stop Erdoğan’ ifadesine yanıt olarak ’Love Erdoğan’ görseli yansıtılması talimatı verdi. Talimat üzerine il genelinde bulunan tüm LED ekranlara ’Love Erdoğan’ görselleri yansıtıldı. Paylaşılan görsel, kısa sürede sosyal medyada takipçilerden büyük ilgi gördü.

ÇORUM

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentteki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

NEVŞEHİR

"Stop Erdoğan" ilanına Nevşehir’den de tepki geldi. Belediye Başkanı Mehmet Savran’ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentteki, tarihi Nevşehir Kalesi’ne lazer ışıkla "Love Erdoğan" yazıldı.

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, New York’ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Türkiye’den tepki geldi. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak ilçedeki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

AA-DHA