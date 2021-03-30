Magazin Love Island yıldızı Montana Brown anlattı: Herkes her yerde cinsel ilişkiye giriyor

Love Island yıldızı Montana Brown anlattı: Herkes her yerde cinsel ilişkiye giriyor

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Love Island yıldızı Montana Brown anlattı: Herkes her yerde cinsel ilişkiye giriyor

İngiltere’nin dünya çapında ses getiren Love Island yarışmacılarından Montana Brown, verdiği bir röportajda inanılmaz itiraflarda bulundu. Brow, yarışma boyunca kameranın göstermediği her noktada yarışmacıların cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

30 Mart 2021, Salı 15:41 Son Güncelleme:
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İngiltere’nin Kısmetse Olur tarzındaki çok izlenen programı Love Island’ın her yarışmacısı ünlü oldu. Yarışmadan çıksalar bile yaptıklarıyla veya söyledikleriyle gündem olan güzel isimler Instagram’da da milyonlarca kullanıcı tarafından takip ediliyor. Love Island’ın eski yarışmacılarından Montana Brown, The Sun’a yaptığı itiraflarla gündeme geldi.

'HERKES ÇOK RAHAT HAREKET EDİYORDU'

2017 yılında 25 yaşındayken yarışmaya katılan Montana Brown, Love Island için tutulan malikanede her şeyin çok sıradışı ilerlediğini söylüyor. Montana Brown sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar her yerde, gerçekten her yerde her zaman seks yapıyor. Gündüz, gece, üst katta, alt katta. Bu çok komik çünkü gerçekten kameraların bunu kaydetmeyeceğini biliyoruz. Herkes, bir yatakta bir sonraki çiftten birkaç santim uzakta olduğu gerçeğine rağmen çok rahat hareket ediyordu."

Reality şovda her zaman sıradışı bir şeyler olduğunu söyleyen güzel yıldız, programın eskisi kadar etkileyici olmadığını hatta daha fazla reyting için her şeyin senaryolu olduğuna inandığını söylüyor.

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