Low carb diyeti yapılırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulunuyor. Bu diyet sırasında düşük karbonhidrat yüksek protein ağırlıklı gıdalar tüketilmelidir. Ayrıca diyet uygulanırken bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerekir. Bu diyet uygulanırken vücut ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerali sebzelerden ve meyvelerden sağlar. Ayrıca Low carb diyeti uygulanırken de hızlı kilo verilmesi için bol bol su tüketilmesi gerekmektedir.

Low Carb Diyeti Listesi: Low Carb Diyeti Nasıl Yapılır?

Yaz ayları yaklaşırken fazla kiloları vermek için bazı diyet çeşitleri uygulanabilir. Özellikle de popüler diyetler arasından kişiye en uygun olanların seçilmesi gerekmektedir. Dünya çapında pek çok kişi tarafından uygulanan Low carb diyeti sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde kilo vermek mümkün. Düşük karbonhidrat ve yüksek protein içeren bu diyet sayesinde hızlı kilo vermek mümkündür. Son yıllarda popüler diyetler arasında yer alan Low Carb diyeti bazı özellikleri ile birlikte ketojenik diyete de benzer özellikler taşımaktadır.

Düşük karbonhidrat ve yüksek yağ, protein ağırlıklı beslenme içeren Low Carb diyeti listesi şu şekildedir;

Kahvaltı: 2 yumurta, 4 tane jambon, 5 adet zeytin, 50 gram beyaz peynir, 1 kase ıspanak

Öğle Yemeği: Kabak ve sote brokoli, 150 gram hindi, bir kase yeşil salata, bir yemek kaşığı zeytinyağı ile hardal

Akşam yemeği: 50 gram kurutulmuş et, 1 tabak yoğurt, 1 adet yeşil elma

1 Haftada Kaç Kilo Verilir?

Son yılların en popüler diyetlerinden birisi olan Low carb diyetine uyulursa bir hafta içerisinde kişinin bünyesine göre 5 ile 7 kilo arasında verilebilir. Bunun yanı sıra Low carb diyetinde su tüketimi de çok önemlidir. Bu diyeti uygulayan kişilerin günde en az 2,5 litre kadar su tüketmesi gerekir. Bu sayede kilo verme hızı da artacaktır.

Low carb diyeti genel olarak mide krampları ve gaz şikayetini azaltmaktadır. Migren ve epilepsi hastalıklarında semptomları da düşüren bu diyet pek çok kişi tarafından uygulanabilir. Tip 2 diyabet hastaları için oldukça tedavi edici olan Low carb diyeti kan basıncını dengeleyen bir diyet olarak bilinmektedir. Low carb diyeti uygulanarak hızlı ve başarılı bir şekilde kilo verilebilir.

Bu diyet sayesinde kişi sağlıklı ve etkili bir şekilde kilo verebilir. Low carb diyeti uygulanırken mutlaka bir doktora danışmak gerekmektedir. Çünkü bu diyet bazı kişiler için uygun değildir. Son yılların en popüler diyetleri arasında yer alan Low carb diyeti uygulanmadan önce mutlaka bir doktora danışmak gerekir. Özellikle hamileler ve emziren annelerin bu diyeti uygulaması önerilmemektedir. Şeker hastalarının da bu diyeti yapması önerilmez.

Böbrek hastası olan kişilerin de bu diyeti uygulamadan önce mutlaka bir doktora danışmaları gerekir. Low carb diyetini gelişme çağındaki çocukların yapması da önerilmemektedir. Ayrıca bu diyet uygulanmadan önce tüm sağlık kontrolleri de yapılmalıdır. Sağlık konusunda herhangi bir problemi olmayan kişiler Low carb diyetini uygulayarak hızlı bir şekilde kilo verirler.