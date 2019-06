LP Türkiye’de! Laura Pergolizzi (LP) kimdir?

Lost on You isimli şarkı ile Türkiye'de gönüllerde taht kurmayı başaran Laura Pergolizzi (LP) konser için Türkiye’ye geliyor. Üç büyük şehirde hayranlarıyla buluşacak olan fenomen isim, 15 Haziran'da İstanbul Uniq, 17 Haziran'da İzmir Arena ve 18 Haziran'da ODTÜ sahnesinde olacak. Peki, LP kimdir? İşte Laura Pergolizzi (LP) kimdir? İşte detaylar…

LAURA PERGOLIZZI (LP) KİMDİR?

LP olarak tanınan Laura Pergolizzi 1981 yılında Amerika’da dünyaya gelmiştir. Amerika doğumlu sanatçı aslen İtalyan asıllıdır.

Giyim tarzı ve erkeksi görünümü ile hayranları tarafından en karizmatik kadın olarak tanımlanan Laura Pergolizzi seslendirdiği şarkıların yanı sıra dünyaca ünlü isimlere verdiği şarkılar ile tanınıyor. Cher Lloyd, Christina Aguilera, Rihanna ve Backstreet Boys’a verdiği şarkılar ile uzun yıllar adından söz ettirmiştir.

Lise eğitiminin ardından doğduğu Huntington’dan New York’a taşınmış ve LP ismini kullanarak klasik rock müziği ile ilgilenmeye başlamıştır.

Ardından Heart Shaped Scar isimli ilk albümünü 2001 yılında müzik piyasasına sürmüştür. 2004 yılında ise Suburban Sprawl & Alcohol isimli albümü hazırlamış ve bu albümde prodüktör Linda Perry ile birlikte çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Bu dönemde birçok müzik şirketiyle çalışan LP, çeşitli sanatçılar için şarkılar da yazdı. Island Def Jam Music Group'dan Billy Mann ile yazdığı "Love Will Keep You Up All Night", 2007'de Back Street Boys'un Unbreakable albümünde yer aldı. Kendi bestelediği ve söylediği "Wasted", South of Nowhere tv şovunda tema müziği olarak kullanıldı.

2009 yılında genel olarak Heidi Montag'ın Superficial albümü üzerine çalıştı.

2014 yılında Forever for Now ve 2016 yılında Lost on You isimli albümler ile müzik kariyerini sürdürmüştür. 2016 yılında en son çıkardığı albümün isim şarkısı Lost On You ile Avrupa’da ciddi bir çıkış yakalamış ve yılın en popüler şarkısı olmuştur.

LP ilk majör çıkışını 2010'da Rihanna'nın 5. stüdyo albümü Loud'daki "Cheers (Drink to That)" şarkısını besteleyerek yaptı.

Şarkıcının bu yükselişi devam etti ve Christina Aguilera için "Beautiful people"ı yazdı. Şarkı Burlesque filminin soundtrackinde kullanıldı.

2011'de the Voice finalisti Vicci Martinez için yazdığı "Afraid to Sleep" iTunes'te 10. sıraya kadar yükseldi.

2012'de ise Warner Bros. Records ile anlaşma imzaladı ve "Into the Wild: Live at EastWest Studios" albümünü çıkardı. Albüm turnesi kapsamında SXSW, Bonnaroo, Lollapalooza, Bumbershoot, Tropfest gibi festivallerde yer aldı. Yine bu yıl içinde Martin Guitar'ın ilk kadın sanatçısı olmuştur. Ayrıca Vogue'nin mayıs 2012 sayısında haftanın sanatçısı seçildi.

Takip eden iki yıl içinde Billy Steinberg, Isabella "Machine" Summers (Florence and the Machine'den), Josh Alexander, Claude Kelly, Justyn Pilbrow, Carl Ryden and Rob Kleiner ile çalıştı. Haziran 2014'te yeni albümü "Forever for Now" adıyla çıktı. Promosyon şarkısı ise "Night Like This" oldu.

Eylül 2015'te 4. albüm habercisi "Muddy Waters" teklisi yayınlandı. Bu şarkı, Netflix orijinal serisi Orange Is The New Black'ın sezon dört finali kapanış sahnesinde çaldı. Kasım ayında 2. single "Lost On You" raflarda yerini aldı. Parça özellikle Avrupa'da büyük ses getirdi ve 2016'nın en popüler şarkılarından biri oldu.