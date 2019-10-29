Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti

Lübnan medyası, Başbakan Saad Hariri’nin Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifasını sunmak için Baabda Sarayı'na gittiğini duyurdu.

Saad Hariri, istifasını sosyal medya hesabından da yayınladı.

#olayıngeçmişi

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Başbakan Hariri daha önce ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış, ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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Lübnan (DHA)