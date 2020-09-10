Dünya Lübnan ordusu, İsrail’e ait İHA’yı düşürdü

Lübnan ordusu, İsrail’e ait İHA’yı düşürdü

Dünya

Lübnan ordusu, İsrail’e ait İHA’yı düşürdü

Lübnan ordusu, ülkenin güneyinde hava sahasını ihlal eden İsrail’e ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

10 Eylül 2020, Perşembe 21:49 Son Güncelleme:
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Ordunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail’a ait bir İHA’nın güneydeki Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab Beldesi semalarında uçuş yaptığı ifade edildi. Açıklamada, Lübnan hava sahasını yaklaşık 200 metre ihlal eden İHA’nın askeri birlikler tarafından düşürüldüğü kaydedildi. İsrail’e ait İHA’lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet ediyor. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, haziran ayında yaptığı açıklamada, İsrail’in 2019’da ve bu yılın ilk 5 ayında ülkesine yönelik ihlallerine dair, "İsrail’in Lübnan egemenliğine yönelik 2019’daki ihlallerinin sayısı, 178’i kara sınırı, 739’u deniz sınırı ve 1373’ü de hava sahası olmak üzere toplam 2 bin 290 olarak kayıtlara geçti. İsrail, bu yılın ilk 5 ayında ise kara sınırında 374, deniz sınırında 386 ve hava sahasında 250 kez Lübnan egemenliğini ihlal etti." demişti.

AA

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