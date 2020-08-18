Dünya Lübnan'da Başbakan Refik Hariri suikastının dava sonucu açıklandı

Lübnan'da Başbakan Refik Hariri suikastının dava sonucu açıklandı

Dünya

Lübnan'da Başbakan Refik Hariri suikastının dava sonucu açıklandı

BM destekli Lübnan mahkemesi 15 yıl önce suikasta uğrayan Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesinde Hizbullah'ın rolüne dair kanıt olmadığına karar verdi.

18 Ağustos 2020, Salı 13:56 Son Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikast davasına ilişkin karar duruşması yapıldı.

Mahkeme Hizbullah'ın cinayete dahline ilişkin herhangi bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Ayrıca Suriye hükümetinin de doğrudan suikaste karıştığına kanıt bulunamadığı belirtildi.

Mahkeme, kararı daha önce açıklamayı planlıyordu ancak başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlama nedeniyle karar duruşmasını ertelemişti.

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