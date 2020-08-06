Lübnan’da patlamadan zarar görenlere kredi desteği verilecek

Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, yayımladığı genelgeyle ülkedeki bankalar ve finans kuruluşlarına, patlamadan etkilenenlere kişisel limitlerine bakılmaksızın kredi sağlanması talimatı verdi. Selame ayrıca yayımladığı ikinci genelgeyle bankalar ve finans kuruluşlarından yurt dışından ülkeye dolar likiditesi sağlamalarını istedi. Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

AA