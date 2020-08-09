Lübnan Enformasyon Bakanı Manal Abdelsamed Pazar günü istifa ettiğini duyurdu.

Başkent Beyrut'u yerle bir eden ve en az 160 insanın öldüğü devasa patlamanın ardından Lübnanlılar dün sokaklara döküldü. Göstericiler hükümetin ve Cumhurbaşkanı Michel Avn'ın istifa etmesini talep ediyordu.

Başbakan Hasan Diab, ülkenin içinde olduğu kriz nedeniyle erken seçim çağrısı yapacağını ilan etmişti.

#olayıngeçmişi

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, en az 160 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yıkıcı patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.



