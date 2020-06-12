Lübnanlılar, Türk bayraklarıyla sokağa döküldü
Lübnan'da Ermeni asıllı sunucunun yayın sırasında Türkiye'ye hakaret etmesi sonucu Lübnanlılar Türk bayrakları ile sokağa döküldü.
12 Haziran 2020, Cuma 11:51 Son Güncelleme:
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New TV sunucusu Haroutian'ın dün akşam bulunduğu canlı yayın sırasında Türkiye aleyhinde söylediği hakaret dolu sözler, Lübnan'da halkın tepkisine yol açtı. Dün akşamdan beri sosyal medyada gelen tepkiler üzerine bugün de New TV'nin Beyrut'taki merkezi önünde kalabalıklar tarafından protestolar düzenlendi.
Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları atan göstericiler, sunucunun Türkiye ve Müslümanların tarihi üzerinden fitne oluşturduğunu vurguladı.
DHA
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