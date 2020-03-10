Lucescu, yaşlılarda daha etkili olan koronavirüsten korkmuyor

Bazı ülkeler koronavirüse önlem olması amacıyla 1000'den fazla seyircinin spor organizasyonlarına alınmaması konusunda karar almıştı. Romanya da o ülkelerden biri.

Fakat Mircea Lucescu, ülkesinde alınan koronavirüs önleminin çok da işe yaramayacağını düşünüyor.

74 yaşındaki Lucescu, koronavirüsle ilgili, "Bu koronavirüsün ne kadar süreceği bilinmiyor. Romanya için çıkan bu kararı da anlamadım. 1000 seyirci... Kimin geleceğine nasıl karar vereceksiniz? Ben koronavirüsten korkmuyorum" açıklamasını yaptı.

Yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda daha ölümcül olduğu kanıtlanan koronavirüs, şimdiye dek 4 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Hayatını kaybeden kişilerin büyük bölümünü ise 60 yaş ve üzeri kişiler oluşturuyor.