Lucescu yorumu: Umarım doğru değildir

Şenol Güneş'in Milli Takım'a gideceğinin açıklanmasının ardından Beşiktaş'ın temasa geçtiği isimler arasında yer alan Mircea Lucescu, en güçlü aday konumunda... Ama Beşiktaş camiasının aklında bir isim daha var: Sergen Yalçın...

Yazarımız Candaş Tolga Işık bugünkü yazısında, Lucescu ve Sergen Yalçın söylentilerini değerlendirdi:

LUCESCU’YU GETİRİRSENİZ OCAKTA YİNE SERGEN’E GİDERSİNİZ!

İddia o ki, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Lucescu olacak. Umarım doğru değildir. Zira Lucescu’yu geri getirmenin ne teknik açıdan, ne iletişim açısından elle tutulur tarafı var. En son Milli Takım’a Oğuzhan’ı çağırmayı unutup, ertesi gün kadroya dahil eden birinden bahsediyoruz. Kaldı ki tribünleri peşine takacak bir hocaya ihtiyacı var Beşiktaş’ın. O hoca kim bilmiyorum ama asla Lucescu değil. Peki kim? Önceki gün Vodafone Park’ta gördük kim olduğunu: Sergen Yalçın.

Başkan çevresinde “Sergen İstanbul’a gelince tutamayız. Takım üzerinde disiplini sağlayamaz” gibi laflar eden tayfanın hayatı boyunca Sergen’le 1 dakika oturup konuşmuşluğu yok. Ben size Sergen’i anlatayım. Sergen Yalçın müthiş zeki bir adamdır. Beşiktaş’a gelmenin ne demek olduğunu herkesten çok daha iyi o bilir. Böyle bir fırsatın hayatında bir kez geleceğini ve ancak o fırsat geldiğinde yeni bir Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli olunabileceğinin herkesten çok farkındadır. Sergen’in hayali bir gün Premier Lig’de hocalık yapmak. İngiltere’ye giden yol da Beşiktaş’a sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da kupa kaldırtmaktan geçiyor. Kaldı ki şunu da yazın bir kenara; Sergen bir gün öyle ya da böyle Beşiktaş’ın hocası olacak. Dua edelim de bugün Lucescu’yla anlaşıp ocak ayında Sergen’in kapısını çalmak zorunda kalmayalım.



