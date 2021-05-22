Son zamanlarda birbirinden farklı videolarıyla adından çokca bahsettiren Youtuber Lucifer Michaelson, Türkiye’ den bir süreliğine ayrıldı ve yeni sevgilisi Rus manken Kseniia Islamova ile Maldivler'de yakalandı. Lucifer, pandemi bitene kadar Türkiye’ye dönmeyeceğini ve YouTube içeriklerine Maldivler'de devam edeceğini söyledi. Eski manken sevgilisi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.