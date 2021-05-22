Lucifer Michaelson Rus sevgilisiyle Maldivler'de
Türkiye’ den bir süreliğine ayrılan Lucifer Michaelson, yeni sevgilisi Kseniia Islamova ile Maldivler'de yakalandı.
22 Mayıs 2021, Cumartesi 19:22 Son Güncelleme:
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Son zamanlarda birbirinden farklı videolarıyla adından çokca bahsettiren Youtuber Lucifer Michaelson, Türkiye’ den bir süreliğine ayrıldı ve yeni sevgilisi Rus manken Kseniia Islamova ile Maldivler'de yakalandı. Lucifer, pandemi bitene kadar Türkiye’ye dönmeyeceğini ve YouTube içeriklerine Maldivler'de devam edeceğini söyledi. Eski manken sevgilisi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.