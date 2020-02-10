Lucy Hale, Tommy Hilfiger tarzıyla sokaklarda

Tommy Hilfiger, oyuncu Lucy Hale’in yeni filmi Fantasy Island ile Katy Keene adlı televizyon dizisinin tanıtımı kapsamında New York’taki basın turunda Tommy X Zendaya giydiğini duyurdu. Lucy Hale, Tommy X Zendaya koleksiyonundan puantiye desenli bir bluz ile kadife takım elbise giydi. Tommy X Zendaya halen dünya çapındaki seçili Tommy Hilfiger mağazalarında ve internet sitesinde satılıyor.

Lucy Hale

70'lerin cazibesini taşıyan Lucy Hale, tarzıyla birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Hale, tarzını pastel renklerden oluşan bir çantayla tamamladı. Yuvarlak gözlüklerini vintage tarzına uydurmayı da ihmal etmedi.

Memphis doğumlu aktrisin görünüşünün her detayı mükemmeldi. Hale, göz makyajında pembe tonlarını, dudaklarında ise nude bir ruj tercih etti.

Tommy Hilfiger hakkında

Aralarında Tommy Hilfiger ve Tommy Jeans’in de bulunduğu bir marka portföyüne sahip olan Tommy Hilfiger, lüks giyim, tasarım ve yaşam tarzı ürünleri alanında dünyanın en tanınmış gruplarından biridir.

Grup, erkekler için tailored ve spor giyim koleksiyonları, kadınlar için hazır ve spor giyim koleksiyonları, çocuk giyim, denim, iç giyim (bornoz, ev ve uyku giyim dahil), ayakkabı ve aksesuar alanında üstün kaliteli ürünlerin tasarımına ve pazarlanmasına odaklı faaliyet gösteriyor.

Ayrıca seçkin lisansörleri aracılığıyla gözlük, saat, parfüm, mayo, çorap, küçük deri eşyalar, ev eşyaları ve valiz gibi tamamlayıcı yaşam tarzı ürünleri sunuyor. Tommy Jeans ürün grubunda kadın ve erkekler için jean ve ayakkabılar, aksesuar ve parfümler yer alıyor. Tommy Hilfiger ve Tommy Jeans markaları altında satılan ürünler, Tommy Hilfiger ve Tommy Jeans mağazalarından, seçkin çok katlı mağazalardan ve diğer online kanallardan oluşan geniş bir ağ aracılığıyla dünyanın her yanında müşterilere sunuluyor.



