Ekonomi Lüfer balığı tezgahta! İşte lüfer balığının ilk fiyatları

Lüfer balığı tezgahta! İşte lüfer balığının ilk fiyatları

Ekonomi

Lüfer balığı tezgahta! İşte lüfer balığının ilk fiyatları

Lüfer balığı Marmara Denizi'nden çıkarılarak tezgahlarda yerini aldı. Lüfer balığının kilogramı 40-50 liradan satılıyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, 'Tezgahlarımızda balık çeşitlerimiz bol. Bu yıl vatandaşlar bol bol balık tüketecek' dedi.

23 Eylül 2021, Perşembe 16:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Marmara Denizi'nden çıkmaya başlayan lüfer, Tekirdağ'da tezgahlarda yerini aldı. Tezgahlar, balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan lüferle çeşitlendi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine palamuttan sonra lüferin de balıkçıların yüzünü güldürmeye başladığını söyledi.

Pehlivanoğlu, ağlara daha çok lüfer ve istavritin takıldığını belirterek, "Palamudun azalmaya başlamasıyla balıkçılar lüfer tutmaya başladı. Tezgahlarımızda balık çeşitlerimiz bol. Havaların da soğumasıyla çeşit ve bolluk daha da artacak diye bekliyoruz. Lüfer, istavrit, sardalya gayet lezzetli, herkesin damağına hitap ediyor. Bu yıl vatandaşlar bol bol balık tüketecek. İnşallah balık bol olursa balıkçılarımız denizden nasiplerini alıp döner." diye konuştu.

RÜZGAR BALIK FİYATLARINI ETKİLEDİ 

Balıkçı Hasan Erol da lüferin tezgahları süslemeye başladığını, kilogramının 45-50 liradan satıldığını anlattı.

Balık çeşidinin fazla olmasının vatandaşları da tezgahlara çektiğine işaret eden Erol, "Birkaç gündür hava rüzgarlı. Bu yüzden palamudun fiyatı yükseldi. Hamsinin kilosu da 50 liraya çıktı. Palamudun azalmasıyla lüfer çıkmaya başladı. Bunun yanında istavrit, barbun ve diğer balıklar da çıkıyor. Vatandaşların da lüfere ilgisi güzel, talep görüyor." ifadelerini kullandı.

Yazarlarımızdan
Özlem Denizmen
Çözüm var
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
56 ya da 57 yaşa tabisiniz
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Kürt meselesinde bir çit aşıldı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Liderlerin gündemi COVID, göç ve iklim
Hakan Çelik
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
İnternetten alışverişte 'Hesaplı' taktikler
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yıllar önce ceketini alıp gitti! 400 dönümlük araziden yüksek gelir elde ediyor