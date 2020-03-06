Lufthansa koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, uçuş kapasitesini yüzde 50’ye kadar azaltmayı planladığını açıkladı. Lufthansa Group, Covid-19 olarak da bilinen korona virüsünün yayılması ve rezervasyonlardaki sert düşüşün yanı sıra, çok sayıda uçuşun iptali nedeniyle olağanüstü bir dönüm yaşadıklarını belirtirken, talebin daha da azalması nedeniyle, kapasitelerini yüzde 50’ye kadar azaltacaklarını duyurdu. Uçuş kapasitemizin azaltılması ile Lufthansa’ya bağlı diğer uçak şirketleri için de geçerli olacağını da ifade edildi.

Söz konusu tedbirin, talepteki düşüşün finansal sonuçlarını azaltmaya dönük olduğu belirtilirken, personel alanında kemer sıkma önlemlerinin yanı sıra malzeme maliyetlerini ve proje bütçelerini ve diğer likidite önlemlerin alındığı da ifade edildi. Açıklamada ise alımların durdurulduğu söylenirken, ücretsiz izin ve yıllık izin kullanılması için çalışanların teşvik edildikleri söylendi.

İHA