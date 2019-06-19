İspanya Milli Takımı’nda Luis Enrique dönemi sona erdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, ailevi sebeplerinden dolayı Milli Takım'daki görevini bıraktığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Enrique’nin yardımcı hocalık görevini yürüten Robert Moreno, İspanya'nın yeni teknik direktörü oldu.

8 MAÇTA 6 GALİBİYET

2018’in Temmuz ayında İspanya’da göreve gelen 49 yaşındaki teknik adam, 8 maçta 6 galibiyet aldı.

İSTANBUL (İHA)