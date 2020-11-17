Futbol Luis Suarez corona virüse yakalandı

Luis Suarez corona virüse yakalandı

Futbol

Luis Suarez corona virüse yakalandı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez'in yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

17 Kasım 2020, Salı 01:12 Son Güncelleme:
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Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 33 yaşındaki Suarez'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu. Suarez'in yanı sıra kaleci Rodrigo Munoz ve basın sorumlusu Matias Faral'ın da corona virüse yakalandığı, diğer testlerin ise negatif sonuçlandığı ifade edildi.

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Testleri pozitif çıkan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

AA


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