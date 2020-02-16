Luiz Gustavo cezası nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayacak

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi önemli kayıplar yaşandı. Şükrü Saraçoğlu'nda ezeli rakibini ağırlayacak olan Fenerbahçe, derbiden bir önceki maçta Ankaragücü karşısında hem 3 puanı hem de önemli oyuncularını kaybetti.

Sarı kart sınırında olan Luiz Gustavo, gördüğü kart nedeniyle derbide kesin olarak oynayamayacak. Maçın 67. dakikasında baldırından sakatlanarak oyundan çıkan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun durumu da şu an için belirsiz.

Derbi 23 Şubat Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak.