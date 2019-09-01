Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Luiz Gustavo, İstanbul’a geldi

01 Eylül 2019, Pazar 20:04
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Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertli ekibin Fransa'nın Marsilya ekibinden transfer ettiği 32 yaşındaki defans oyuncusu Luiz Gustavo, bugün İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli yönetimin gizli bir operasyonla İstanbul'a getirdiği tecrübeli oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 

Gustavo'nun ayrıca bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını da tribünden takip edeceği belirtildi. 

İSTANBUL (İHA)

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