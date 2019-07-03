Luiz Gustavo tranferinde flaş gelişme

Yaz transfer döneminde kadrosunu Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam'la güçlendiren Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'nın formasını giyen Luiz Gustavo'yla yakından ilgileniyordu. Ülkede yayım yapan Mercato 365 adlı internet sitesinden söz konusu transferle ilgili flaş bir iddia geldi.

Sitenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberde Sarı Lacivertli kulübün Gustavo için çılgınlık yapmayacağı ve Marsilya'ya maksimum 5 milyon euro dolaylarında bir bonservis bedeli önermeyi düşündüğü ifade edildi. Brezilyalı futbolcu için kapıyı 9 milyon euro'dan açan Fransız ekibininse böyle bir teklifi kabul etmesinin zor olduğu yorumunda bulunuldu.

Yunus Dilber / Fanatik