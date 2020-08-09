Luka Doncic, Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks maçında kariyer rekoru kırdı
Sırp basketbolcu Luka Doncic NBA'e damga vurmaya devam ediyor. Bir Avrupalı olarak NBA'de bu kadar dominant performans sergilemesi büyük takdir toplayan 21 yaşındaki Doncic, takımı Dallas Mavericks'in Milwaukee Bucks'ı 136-132 yendiği maçta rekor üstüne rekor kırdı.
09 Ağustos 2020, Pazar 12:33 Son Güncelleme:
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Normal süresi 119-119 biten Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks maçının yıldızı Luka Doncic oldu. Maçı 36 sayı 14 ribaund ve 19 asistle bitiren Doncic, kariyer rekoru kırdı. Bu sezon 17. kez triple double yapan Doncic, arkadaşlarınna 45 sayı ürettirdi.
19 asistle kariyer rekoru kıran 21 yaşındaki yıldızın uzatmalarda yaptığı bacak arası asisti ise karşılaşmadaki en dikkat çeken anlardan biriydi.
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