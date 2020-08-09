Normal süresi 119-119 biten Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks maçının yıldızı Luka Doncic oldu. Maçı 36 sayı 14 ribaund ve 19 asistle bitiren Doncic, kariyer rekoru kırdı. Bu sezon 17. kez triple double yapan Doncic, arkadaşlarınna 45 sayı ürettirdi.

19 asistle kariyer rekoru kıran 21 yaşındaki yıldızın uzatmalarda yaptığı bacak arası asisti ise karşılaşmadaki en dikkat çeken anlardan biriydi.