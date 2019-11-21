Luka Doncic durdurulamıyor: Yeni bir rekor daha

Golden State Warriors'a karşı 35 sayı 10 ribaund 11 asistle oynayan Luka Doncic, NBA'de üst üste iki karşılaşmada en az 35 sayılık "triple-double" yapan en genç basketbolcu oldu.

Dallas Mavericks bu sezonki iyi performansını devam ettirerek Golden State Warriors karşısında 142-94'lük skorla çok farklı bir galibiyet aldı.

14. maçında 9. galibiyetini alan Dallas Mavericks'in başrolünde yine Luka Doncic vardı. Doncic bu sezon 30 sayı, 10.6 ribaund, 9.4 asist ortalaması tutturarak müthiş bir çaylak performansına imza atıyor.

Henüz 20 yaşında olan Sloven forvet, son dönemde Avrupa'dan NBA'e transfer olmuş en değerli oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor.