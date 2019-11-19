Dallas Mavericks'te Dirk Nowitzki'nin ardından yıldız kontenjanı çabuk doldu. Nowitzki'nin eksikliğini yıllarca hissetmesi beklenen Mavericks, Luka Doncic'in beklenenden çok daha önce istikrarlı bir performans yakalamasıyla bu hissi çok da yaşamıyor.

Luka Doncic, Spurs karşısında 42 sayı, 12 asist ve 11 ribaund'la oynayarak bu istatistiği 21 yaşından önce yapan tarihteki ikinci oyuncu oldu. Bunu başaran ilk oyuncu ise Doncic'in daha önce çocukluğundan beri idol olarak gördüğünü açıkladığı LeBron James. Doncic'in istatistikleri ise James'ten daha iyi.





İstikrar abidesi

Luka Doncic'in bu istatistiği bir maçlık değil. Geçen sezon da göz dolduran 20 yaşındaki Slovenyalı yıldız, bu sezon da istikrarıyla dikkat çekiyor. Kariyer ortalaması 29.5 puan, 10.7 ribaund ve 9.3 asiste ulaşan Doncic, bu istatistiğiyle de uzun yıllardır yapılamayanı yaptı. Çaylak olarak NBA tarihinde bir sezonda bu istatistiklere ulaşan son kişi 1961-1962 sezonunda oynayan Oscar Robertson'dı.

NBA tarihindeki en iyi çaylak sezonlarından birini geçiren Doncic, son maçtaki istatistikleriyle beraber kariyerindeki 6. triple double'ı yaptı.