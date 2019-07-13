Lechia Gdansk forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Lukas Haraslin, geçtiğimiz sezonun devre arasında Garry Rodrigues'in satılmasının ardından Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti. O dönemde yaptığı açıklamalarda da Sarı Kırmızılılar'ın kendisine olan ilgisini doğrulayan Slovak futbolcu, Polonya basınına verdiği röportajda bu konuyu bir kez daha gündeme taşıdı.

Ülkede yayım yapan Przeglad Sportowy gazetesine konuşan yıldız isim, "Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini biliyorum. Türkiye'ye gitmek istemediğim için teklifi reddetmem gibi bir şey söz konusu konusu değil. Ancak şu an Lechia'nın oyuncusuyum. İleride güçlü bir takımdan teklif gelirse kabul edebilirim." ifadelerini kullandı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Haraslin'in kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona eriyor. Söz konusu kontratın Ocak ayına kadar yenilenmemesi hâlinde Cim Bom'un genç futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katma ihtimali doğacak.

Yunus Dilber / Fanatik