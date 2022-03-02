Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, Ukrayna topraklarına Belarus'tan saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları harita üzerinden yalanladı. Fakat canlı yayında gösterilen haritadaki işaretler dünya basınına bomba gibi düştü.

HARİTAYI PAYLAŞTI

Lukaşenko'nun BM genel Kurulu'na hitap ederken gösterdiği haritada Rus birliklerinin Ukrayna içindeki ilerleyişi açıkça görüldü. Yanlışlıkla gösterildiği düşünülen haritada bir detay ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

SIRADA MOLDOVA MI VAR?

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kenti üzerinden Moldova'nın Ukrayna sınırındaki Rus ayrılıkçıların yaşadığı Transdinyester bölgesine çekilen ok işareti, akıllara Rusya tarafından askeri müdahalede bulunulacak sonraki ülkenin Moldova olacağı iddialarını getirdi. Ukrayna'yı dört bölüme ayırarak gösteren işgal haritası, Ukrayna ordusunun komuta bölgeleriyle uyumlu ve Belarus'tan, Ukrayna'nın doğu sınırı boyunca hedefteki noktaları gösteriyor.

Yayınlanan haritada Odessa üzerinden Moldova’ya saldırı düzenlenebileceğine dair planlar görülüyor.

"BECERİKSİZ LUKAŞENKO"

Lukaşenko'nun ajanslara düşen görüntüleri gündem olurken batı medyası haberi, 'Beceriksiz Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı' 'Sırada Moldova mı var' gibi başlıklarla duyurdu.

BORRELL, MOLDOVA İÇİN UYARMIŞTI

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell savaşın ilk günlerinde yaptığı açıklamada Moldova'da Rusya baskısının gelecek günlerde artabileceği, Batı Balkanlar'da da benzer durumlar oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.



