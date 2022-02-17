Daha önce olası bir saldırı durumunda Rusya'nın yanında yer alacağını duyuran Belasru lideri Alexander Lukashenko, bugün yaptığı açıklamada Batı tehdidiyle karşı karşıya kalınması durumunda ülkesinin nükleer silahlara ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Lukashenko, "Rakiplerimiz tarafından aptalca ve akılsızca adımlar atılırsa, bölgemizi korumak için sadece nükleer silahları değil, aynı zamanda süper nükleer silahları da kullanacağız" dedi. Lukaşenko ayrıca Rusya'dan S-400 almayı düşündüklerini ve Cuma günü Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Lukaşenko geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Putin'e olan desteğini açık bir şekilde duyurmuş ve “Müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa Belarus da buna katılır” demişti. İki ülkenin daha sonra Ukrayna sınırında yaptığı dev askeri tatbikat, Lukaşenko'nun Putin'in ne kadar sağlam bir müttefiki olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

NATO, söz konusu tatbikatı özellikle endişe verici olarak nitelendirerek, bunların Avrupa için tehlike oluşturduğunu belirtti.

SEBEBİ RUSYA'NIN DAHA ÖNCE VERDİĞİ DESTEK Mİ?

Rusya 2014'te Ukrayna'yı ilk işgal ettiğinde, Lukaşenko dikkat çekici bir şekilde tarafsız kalmıştı. Ardından 2019 yılında Volodymyr Zelenskiy cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde Lukaşenko tekrar dost elini uzatmış ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek istediğini iddia etmişti. Ancak iki ülkenin dostluk bağları Ağustos 2020'de Belarus'ta patlak veren büyük protestolara kadar sürdü.

Belarus'ta tartışmalı seçimler sonrası binlerce kişi sokaklara dökülürken Lukaşenko'nun beklediği destek Kremlin'den geldi. Belarus eski büyükelçisi Nigel Gould-Davies,"Rusya o zaman verdiği desteğin bedelini yavaş yavaş çıkarmaya başladı. Lukaşenko'nun daha önce ısrarla reddettiği şeyleri yaptığını görüyoruz" dedi.

Hürriyet







