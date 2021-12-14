Türkiye Lüks araba cayır cayır yandı! Tam 2 milyon değerinde! Plakası bile öğrenilemedi

Lüks araba cayır cayır yandı! Tam 2 milyon değerinde! Plakası bile öğrenilemedi

Türkiye

Lüks araba cayır cayır yandı! Tam 2 milyon değerinde! Plakası bile öğrenilemedi

2 milyon değerindeki lüks araç Avcılar D-100 Karayolu yan yolda alev alev yandı. Kullanılmaz hale gelen lüks otomobilin plakası bile öğrenilemedi.

14 Aralık 2021, Salı 09:13 Son Güncelleme:
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Avcılar D-100 Karayolu yan yolda gece saatlerinde park halindeki lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası lüks otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda yaklaşık 2 milyon lira değerindeki lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle Yangın çıktı.



Park halindeki otomobildeki alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine Haber verdi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. Yangın sonrası Otomobil kullanılmaz hale geldi. Öte yandan aracın plakasının olmadığı görülürken, plakayı araç sahibinin söktüğü iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 


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