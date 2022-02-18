Dünya Lüks arabaları taşıyan kargo gemisi okyanusta sürükleniyor

Lüks arabaları taşıyan kargo gemisi okyanusta sürükleniyor

Dünya

Lüks arabaları taşıyan kargo gemisi okyanusta sürükleniyor

Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan ve 22 kişilik mürettebatı kurtarılan kargo gemisi Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor.

18 Şubat 2022, Cuma 14:22 Son Güncelleme:
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Almanya’nın Emden kentinden ABD'ye gitmek üzere 10 Şubat’ta hareket eden "Felicity Ace" adlı geminin kargo ambarında çarşamba günü yangın çıktı. Bin 100'ü Porsche marka olmak üzere Bentley, Audi ve Lamborghini dahil binlerce lüks aracı taşıyan geminin 22 mürettebatı alevler yayılınca tahliye edildi. Gemi 2 gündür Atlas Okyanusunun ortasında yer alan Portekiz'e bağlı Azor Adaları açıklarında sürüklenirken, Portekiz Donanması bugün yaptığı açıklamada yangının devam ettiğini ve geminin izlenmesi için okyanus devriye gemisinin bölgede bulunduğunu duyurdu.



Yangının denizde henüz bir kirliliğe yol açmadığı öğrenildi.

İHA


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