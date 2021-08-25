Türkiye Lüks arabayla gelip ziynet eşyası ve döviz çaldılar

Lüks arabayla gelip ziynet eşyası ve döviz çaldılar

Türkiye

Lüks arabayla gelip ziynet eşyası ve döviz çaldılar

Samsun'da, lüks araçla gelen 4'ü kadın 5 kişinin evlere girerek ziynet eşyası ile döviz çaldığı ortaya çıktı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 14:56 Son Güncelleme:
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 S.G.'nin yatak odasına girerek ziynet eşyaları ve bir miktar parasını çalan 5 şüpheli polisin takibi sonucu cipte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Şakir K. yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı.

Samsun'a Kayseri'den lüks araçla gelen 4'ü kadın 5 kişi, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

EV SAHİBİ İHBAR ETTİ

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitede oturan S.G'nin (57) evinden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ile döviz çalındı. Durumu fark eden ev sahibi, polise ihbarda bulundu.  Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. 

Ekipler, hırsızlığı Kayseri'den Samsun'a lüks araçla geldikleri belirlenen Gülcan E. (34), Tuğba Ç. (31), Y.Ş.(17), Gamze M. (24) ve Şakir K'nin (32) gerçekleştirdiği tespit etti. Belirlenen aracı takibe alan polis, şüphelileri dün akşam saatlerinde Terme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. 

KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞA YÜZÜNÜ KAPATTIRDI

Araçta yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyaları, saatler ve kapı açmada kullanılan aparatlar ele geçirildi. 

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, ardından adliyeye sevk edildi. 

Bu sırada şüphelilerden Şakir K'nin, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce yüzünü, kucağındaki çocuğa kapattırdığı görüldü.

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